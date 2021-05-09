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Лукашенко підписав "декрет" на випадок його вбивства

Неділя, 9 травня 2021, 09:41
Лукашенко підписав декрет на випадок його вбивства

При насильницькій смерті самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка управління країною повинно перейти до білоруської Ради безпеки на чолі з прем'єр-міністром.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Такий порядок перерозподілу влади передбачений в "Декреті про захист суверенітету та конституційного ладу", про підписання якого Олександром Лукашенком стало відомо вранці 9 травня.

Декрет також передбачає, що в країні при насильницькій смерті Лукашенка "негайно вводиться надзвичайний або військовий стан".

Дослівно: "Документом передбачається, що в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр".

Українська правда
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