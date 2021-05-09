Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні відзначають 9 травня, поліція слідкує за громадським порядком

Неділя, 9 травня 2021, 10:23

У неділю з нагоди Дня перемоги заплановано проведення 667 заходів, участь в яких планують взяти близько 67 тисяч осіб.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради оперативних штабів

Деталі: Силовики на нараді обговорили забезпечення публічної безпеки під час відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зауважив, що в неділю запланована велика кількість автопробігів: "Наразі тільки в Києві збирається близько 150 автомобілів, поліція здійснює їх супроводження".

За даними пресслужби МВС, правопорядок 9 травня забезпечуватимуть понад 12,5 тисяч правоохоронців.

 

Пряма мова Ярового: "Оперативні штаби вже приступили до виконання завдань, всі служби, мобільні резерви, авіаційні підрозділи знаходяться на постійному чергуванні. Прошу з толерантністю відноситися до людей похилого віку.

На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які діятимуть (мова про карантинні правила через коронавірус - УП). Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу.

Українська правда
Теми: святкуванняполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вчені з'ясовують, наскільки захищає лише одна доза Covid-вакцини

інфографікаКоронавірус: більше 5 тисяч нових випадків, 193 людини померли

ВІДЕО, ФОТОАмериканські військові затримали судно з партією російської зброї на борту

Залишки неконтрольованої китайської ракети впали в Індійський океан – ЗМІ

Україна – 2-га в Європі за смертністю від COVID за добу

У NASA заявили про відправку першого туриста в космос

Усі новини...
святкування
Українці назвали свята, які шанують найбільше
Цьогоріч влада в Україні витратила на Великдень 3,4 млн грн
Великодні богослужіння: прихожани УПЦ МП без масок, ПЦУ – в масках
Останні новини
10:33
Hyperloop може почати комерційні перевезення в 2027 році
10:23
фотоВ Україні відзначають 9 травня, поліція слідкує за громадським порядком
09:41
Лукашенко підписав "декрет" на випадок його вбивства
09:11
Вчені з'ясовують, наскільки захищає лише одна доза Covid-вакцини
08:21
інфографікаКоронавірус: більше 5 тисяч нових випадків, 193 людини померли
08:13
ВІДЕО, ФОТОАмериканські військові затримали судно з партією російської зброї на борту
08:00
Головні новини неділі та ночі: саміт НАТО, посли G7 і ЄС на Луганщині
07:55
Окупанти на Донбасі обстріляли цивільну інфраструктуру Мар’їнки
06:59
Залишки неконтрольованої китайської ракети впали в Індійський океан – ЗМІ
06:29
Польща розпочинає ковід-вакцинацію молоді
Усі новини...