В Україні відзначають 9 травня, поліція слідкує за громадським порядком

У неділю з нагоди Дня перемоги заплановано проведення 667 заходів, участь в яких планують взяти близько 67 тисяч осіб.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради оперативних штабів

Деталі: Силовики на нараді обговорили забезпечення публічної безпеки під час відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зауважив, що в неділю запланована велика кількість автопробігів: "Наразі тільки в Києві збирається близько 150 автомобілів, поліція здійснює їх супроводження".

За даними пресслужби МВС, правопорядок 9 травня забезпечуватимуть понад 12,5 тисяч правоохоронців.

Пряма мова Ярового: "Оперативні штаби вже приступили до виконання завдань, всі служби, мобільні резерви, авіаційні підрозділи знаходяться на постійному чергуванні. Прошу з толерантністю відноситися до людей похилого віку.

На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які діятимуть (мова про карантинні правила через коронавірус - УП). Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу.