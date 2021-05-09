Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Близько 90 палестинців травмувалися внаслідок заворушень в Єрусалимі

Неділя, 9 травня 2021, 09:19
Близько 90 палестинців травмувалися внаслідок заворушень в Єрусалимі

Близько 90 палестинців дістали травм унаслідок заворушень в Єрусалимі і зіткнень зі співробітниками поліції пізно в суботу і в ніч на неділю.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Times of Israel

Деталі: Заворушення тривали приблизно до другої ночі за місцевим часом. Палестинці в Єрусалимі переважно кидали в поліцейських каміння.

Зіткнення сталися не тільки в Єрусалимі, а й на кордоні Ізраїлю з сектором Газа. Там відбулися заворушення вздовж паркану безпеки, палестинці палили шини, кидали каміння і пляшки з вибуховими речовинами у військових, що охороняють кордон.

Також уночі в неділю приблизно о 1:30 за місцевим часом у бік Ізраїлю була випущена ракета. У відповідь армія Ізраїлю завдала удару по військовому об'єкту палестинського воєнізованого руху ХАМАС на півдні сектору Газа.

У неділю поліція Ізраїлю перебуває в повній готовності, оскільки ввечері в країні настане свято День Єрусалиму, коли ізраїльтяни відзначають перехід під контроль Ізраїлю східної частини міста зі священними для обох народів місцями у результаті Шестиденної війни. Головна подія цього свята - Марш прапора, що відбудеться в понеділок, приваблює десятки тисяч євреїв з усієї країни в столицю. Через це безпеку в місті посилили.

Передісторія: Вже протягом кількох днів не припиняються хвилювання палестинців на тлі рішення суду Ізраїлю про виселення кількох палестинських сімей. Напередодні внаслідок зіткнень палестинців з ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі постраждали понад 200 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: