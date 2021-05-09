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Близько 90 палестинців травмувалися внаслідок заворушень в Єрусалимі

Неділя, 9 травня 2021, 09:19

Близько 90 палестинців дістали травм унаслідок заворушень в Єрусалимі і зіткнень зі співробітниками поліції пізно в суботу і в ніч на неділю.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Times of Israel

Деталі: Заворушення тривали приблизно до другої ночі за місцевим часом. Палестинці в Єрусалимі переважно кидали в поліцейських каміння.

Зіткнення сталися не тільки в Єрусалимі, а й на кордоні Ізраїлю з сектором Газа. Там відбулися заворушення вздовж паркану безпеки, палестинці палили шини, кидали каміння і пляшки з вибуховими речовинами у військових, що охороняють кордон.

Також уночі в неділю приблизно о 1:30 за місцевим часом у бік Ізраїлю була випущена ракета. У відповідь армія Ізраїлю завдала удару по військовому об'єкту палестинського воєнізованого руху ХАМАС на півдні сектору Газа.

У неділю поліція Ізраїлю перебуває в повній готовності, оскільки ввечері в країні настане свято День Єрусалиму, коли ізраїльтяни відзначають перехід під контроль Ізраїлю східної частини міста зі священними для обох народів місцями у результаті Шестиденної війни. Головна подія цього свята - Марш прапора, що відбудеться в понеділок, приваблює десятки тисяч євреїв з усієї країни в столицю. Через це безпеку в місті посилили.

Передісторія: Вже протягом кількох днів не припиняються хвилювання палестинців на тлі рішення суду Ізраїлю про виселення кількох палестинських сімей. Напередодні внаслідок зіткнень палестинців з ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі постраждали понад 200 осіб.

Теми: Ізраїль


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