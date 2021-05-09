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Іспанці відзначили першу ніч без COVID-обмежень масовими вечірками на вулицях

Неділя, 9 травня 2021, 13:24
Іспанці відзначили першу ніч без COVID-обмежень масовими вечірками на вулицях
Фото: El País

Жителі Іспанії в ніч на неділю масово відзначали завершення режиму надзвичайного стану в країні, який було введено через коронавірус у жовтні минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El País.

У Мадриді в ніч на неділю сотні людей зібралися на центральній площі Пуерта-дель-Соль, принесли з собою алкоголь, веселилися і скандували "Свобода!".

В іспанській столиці рівень захворюваності становив 317 випадків на 100 000 жителів за останні 14 днів і вона відноситься до регіонів з високим ризиком зараження.

У Барселоні сотні людей зібралися в різних частинах міста вночі, в тому числі біля будівлі Верховного суду. Вони танцювали на вулицях без масок і пили алкоголь.

Подібні святкування пройшли в багатьох іспанських містах по всій країні.

 
 

Напередодні регіональні парламентські вибори у Мадриді переконливо виграла консервативна Народна партія, яка критикувала запроваджені урядом обмеження.

В Іспанії кількість повністю вакцинованих від коронавірусу осіб наближається до 5 млн.

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Теми: Іспаніякоронавірус
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