Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Парад у Москві: до Путіна в гості приїхав лише президент Таджикистану

Неділя, 9 травня 2021, 14:02
Емомалі Рахмон і Володимир Путін, фото Олексія Дружиніна, ТАСС

У Росії 9 травня в багатьох містах пройшли військові паради, головний з яких відбувся на Красній площі в Москві. Володимир Путін на цьому заході мав одного єдиного іноземного гостя – президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Джерело: Дождь, російська служба Радіо Свобода

Деталі: Президент Росії у своєму виступі до Дня перемоги не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції, а радянських громадян назвав словами "наш народ".

Пряма мова Путіна: "Ми завжди будемо пам’ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один".

Додатково: Російський лідер також заявив, що "немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани", й згадав якісь "збіговиська недобитих карателів". Проте конкретики у цих тезах не було, тому не ясно які країни він мав на увазі та про яких "карателів" говорив.

Відео прибуття Путіна в супроводі Рахмона виклав у Twitter канал "Дождь".

Теми: ПутінДень ПеремогиРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПарад у Москві: до Путіна в гості приїхав лише президент Таджикистану

фото, відеоІспанці відзначили першу ніч без COVID-обмежень масовими вечірками на вулицях

фотоПровокаційні листівки на Закарпатті: зловмисників зловили, шукають замовників

фотоКораблі РФ біля Одеси перешкоджали спільним морським навчанням США та України

Лукашенко підписав "декрет" на випадок його вбивства

Вчені з'ясовують, наскільки захищає лише одна доза Covid-вакцини

Усі новини...
Путін
Байден упевнений, що скоро зможе зустрітися з Путіним
Росія поки що не підтвердила готовності Путіна зустрітися з Байденом – Білий дім
Нетаньяху в розмові з Путіним згадав про Київ. В ОП припускають, що могло йтися про Донбас
Останні новини
14:51
У Німеччині почали діяти привілеї для вакцинованих
14:33
фотоВ Україні у масових заходах до Дня перемоги взяли участь 40 тисяч людей
14:02
відеоПарад у Москві: до Путіна в гості приїхав лише президент Таджикистану
13:39
Рейтинг правлячого у Німеччині блоку ХДС/ХСС впав до історичного мінімуму
13:24
фото, відеоІспанці відзначили першу ніч без COVID-обмежень масовими вечірками на вулицях
13:16
У Києві кількість заражень Covid наближається до 200 тисяч
12:44
Шотландські націоналісти виграли вибори і хочуть другий референдум про незалежність
12:31
У Латвії місцевого артиста перевіряють через виступ в окупованому Криму – ЗМІ
12:20
НБУ анулював всі наявні ліцензії з фінпослуг у 3 компаній
12:11
фотоПровокаційні листівки на Закарпатті: зловмисників зловили, шукають замовників
Усі новини...