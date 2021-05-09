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Парад у Москві: до Путіна в гості приїхав лише президент Таджикистану

Неділя, 9 травня 2021, 14:02
Парад у Москві: до Путіна в гості приїхав лише президент Таджикистану
Емомалі Рахмон і Володимир Путін, фото Олексія Дружиніна, ТАСС

У Росії 9 травня в багатьох містах пройшли військові паради, головний з яких відбувся на Красній площі в Москві. Володимир Путін на цьому заході мав одного єдиного іноземного гостя – президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Джерело: Дождь, російська служба Радіо Свобода

Деталі: Президент Росії у своєму виступі до Дня перемоги не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції, а радянських громадян назвав словами "наш народ".

Пряма мова Путіна: "Ми завжди будемо пам’ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один".

Додатково: Російський лідер також заявив, що "немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани", й згадав якісь "збіговиська недобитих карателів". Проте конкретики у цих тезах не було, тому не ясно які країни він мав на увазі та про яких "карателів" говорив.

Відео прибуття Путіна на парад в супроводі Рахмона виклав у Twitter канал "Дождь".

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Теми: ПутінДень ПеремогиРосія
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