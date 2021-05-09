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В Україні у масових заходах до Дня перемоги взяли участь 40 тисяч людей

Неділя, 9 травня 2021, 14:33
В Україні у масових заходах до Дня перемоги взяли участь 40 тисяч людей
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Поліція нарахувала близько 40 тисяч громадян, що взяли участь у масових заходах 9 травня, при цьому до правоохоронців надійшло 38 повідомлень про правопорушення.

Джерело: дані першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового

Пряма мова: "Станом на зараз надійшло 38 повідомлень про правопорушення, пов’язані з масовими заходами з нагоди 9 травня. Серйозних порушень громадського порядку не зафіксовано. Правоохоронці впорались із завданням, забезпечивши безпеку громадян і не допустивши розвитку конфліктних ситуацій. Це вдалося, зокрема, і завдяки поліції діалогу, яка працювала безпосередньо з учасниками заходів.

Наразі всі підрозділи МВС продовжують нести службу, працюють оперативні штаби. Особлива увага приділяється місцям відпочинку громадян - парки та лісосмуги. До закінчення всіх заходів особовий склад працюватиме в посиленому режимі".

Деталі: Він додав, що загалом в Україні відбулося понад 600 масових заходів, в яких взяло участь більше 40 тисяч людей. 

У свою чергу очільник Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що найбільше до поліції надійшло повідомлень, пов’язаних з використанням комуністичної символіки: до ЄРДР внесено 5 повідомлень про кримінальні правопорушення, пов'язані з виготовленням і використанням забороненої символіки.

За словами Клименка, наразі також поліція склала 9 адмінпротоколів.

Силовики констатують, що провели масштабну профілактичну роботу й не допустили серйозних порушень публічного порядку. Поліцейські все ще продовжують працювати в посиленому режимі.

9 травня
9 травня
Ельдар Сарахман
9 травня
9 травня
Ельдар Сарахман
9 травня
9 травня
Ельдар Сарахман

Українська правда
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