У Німеччині почали діяти привілеї для вакцинованих

У Німеччині з 9 травня скасовується низка обмежень для людей, повністю щеплених від коронавірусу та тих, хто нещодавно одужав.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Відтепер ці особи можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діють і обмеження комендантської години.

Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу.

Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідування магазинів чи перукарень.

Водночас ці особи мають, як і раніше, носити захисні маски.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосування препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення.

Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.

За даними Інституту Роберта Коха, повністю вакцинованими в Німеччині є майже 7,6 мільйона людей, тобто 9,1% населення. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 27 мільйонів - 32,3% населення. Переважно йдеться про людей старшого віку.