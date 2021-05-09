Вночі заморозки, вдень до +23: в Україну йде потепління

У понеділок в Україні переважно без опадів, лише у східних областях вдень короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; на Лівобережжі – північно-західний, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла. По всій Україні, крім крайнього заходу та узбережжі морів, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у північних і більшості центральних областей та в повітрі 0-3°.

Вдень 16-21° тепла, на заході країни до 24°, у східних областях 10-15°.

У Києві в понеділок – без опадів, температура вночі 2-4° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 17-19°.

У вівторок, 11 травня, в Україні без опадів, лише у східній частині, Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східних областях 12-17°.

У Києві 11 травня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 21-23°.