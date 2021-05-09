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Меркель сподівається, що нещеплені туристи зможуть подорожувати до ЄС цього літа

Неділя, 9 травня 2021, 17:20

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що сподівається на те, що нещеплені від коронавірусу люди також зможуть поїхати на літні канікули до Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"З огляду на те, які низькі рівні зараження вже є в деяких країнах ЄС, таких як Португалія, я дуже сподіваюся, що ми зможемо дозволити собі в цілому те, що було можливо минулого літа", - заявила Меркель.

Канцлер підкреслила, що можливість літніх канікул в Європі "звичайно" застосовна до всіх, незалежно від того, вакциновані вони чи ні. "Я поки не можу назвати день, коли це станеться", - сказала вона.

За її словами, у міру зниження рівня зараження обмеження в Німеччині будуть скасовані. "Сподіваюся, що так буде з усією Європою", - додала канцлер.

У зв'язку з тим, що майже у всіх країнах ЄС рівень захворюваності був нижчим 50 на 100 000 жителів протягом більшої частини минулого літа, на поїздки всередині блоку накладалися дуже незначні обмеження.

Канцлер додала, що лідери ЄС на неформальному саміті в Порту обговорювали цифрові сертифікати про вакцинації - так званий "зелений сертифікат".

Вона сказала, що, незважаючи на наявність технічних вимог, таких як сумісність, все ще залишаються невирішеними питання, що стосуються взаємного визнання вакцин, неліцензованих в ЄС.

Нагадаємо, у Німеччині з 9 травня скасовується низка обмежень для людей, повністю щеплених від коронавірусу та тих, хто нещодавно одужав.

Теми: МеркельНімеччинаЄСтуризм


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