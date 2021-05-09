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В Україні додалося понад тисячу "матерів-героїнь"

Неділя, 9 травня 2021, 17:32
В Україні додалося понад тисячу матерів-героїнь

Президент Володимир Зеленський цього року удостоїв звання "Мати-героїня" 1019 українських жінок.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.

Зокрема, були відзначені 49 мешканок Вінницької області, 145 – Волинської, 33 – Дніпропетровської, 13 – Донецької, 50 – Житомирської, 32 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 54 – Івано-Франківської, 5 – Київської та 15 – міста Києва.

Також звання удостоєні 5 мешканок Кіровоградської області, 9 – Луганської, 115 – Львівської, 12 – Миколаївської, 76 – Одеської, 27 – Полтавської, 87 – Рівненської, 18 – Сумської, 54 – Тернопільської, 23 – Харківської, 9 – Херсонської, 41 – Хмельницької, 27 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 22 – Чернігівської області.

Українська правда

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Теми: Зеленськийдіти
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