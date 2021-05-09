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Поліція почала 13 проваджень через порушення на День перемоги

Неділя, 9 травня 2021, 19:55
Поліція почала 13 проваджень через порушення на День перемоги

Під час заходів до Дня перемоги до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Станом на 18:00 в Україні відбувся 721 захід з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у них взяли понад 54 тисячі осіб.

Загалом до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, більшість із яких стосувалися використання забороненої символіки.

За результатами перевірки до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень.

Із них 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України. 4 такі провадження відкрито у Запорізькій області, по 2 – у Закарпатській та Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще одне провадження відкрито на Львівщині за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, та одне у Миколаївській області за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України.

Також складено 22 адміністративні протоколи: 8 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП (6 – в Одеській та по 1 – у Львівській області та місті Києві); 5 – за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП (2 – в Одеській та по 1 – у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях); 5 – за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського...) КУпАП (3 – в Одеській та 2 – Запорізькій областях); 4 – за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (2 – в Одеській, по 1 – у Запорізькій та Луганській областях).

Українська правда

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Теми: 9 травняДень Перемогиполіціяакції
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