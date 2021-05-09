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Греція відкрила пляжі за тиждень до початку туристичного сезону

Неділя, 9 травня 2021, 21:45
Греція відкрила пляжі за тиждень до початку туристичного сезону

Греція знову відкрила свої організовані пляжі на тлі послаблення коронавірусних обмежень в рамках підготовки до повернення іноземних туристів наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідно до чинних заходів, менеджери пляжних зон повинні будуть розмістити парасольки на відстані не менше чотирьох метрів, проводити регулярну дезінфекцію і перевіряти співробітників пляжних барів і інший персонал на COVID-19.

Греція досягла успіху у стримуванні першої хвилі пандемії минулого року, але відновлення зростання числа випадків призвело до того, що влада ввела другий карантин в листопаді.

Оскільки число інфекцій знизилося, а вакцинація триває, влада неухильно скасовує обмеження, відкриваючи бари і ресторани на початку цього тижня.

У п'ятницю було оголошено, що музеї відкриються наступного тижня до скасування обмежень на поїздки для вакцинованих іноземних відвідувачів 15 травня.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сказав, що поєднання широкомасштабного тестування, імунізації та того факту, що багато заходів будуть проводитися на відкритому повітрі, вселило впевненість в тому, що туристи зможуть безпечно відвідати країну.

Як повідомлялося, Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.

За словами міністра туризму країни, для в’їзду до Греції українці повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.

Читайте також - Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

"Українська правда" у Threads

Теми: Греціятуризм
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