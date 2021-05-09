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У ДТП на Рівненщині загинули чоловік, дружина та немовля

Неділя, 9 травня 2021, 23:05
У ДТП на Рівненщині загинули чоловік, дружина та немовля
фото поліції

На трасі "Київ-Чоп" на Рівненщині у ДТП загинула ціла сім'я – чоловік, дружина і півторамісячна дитина.

Джерело: поліція Рівненської області

 

Деталі: ДТП сталася у неділю близько 17:20 у селі Колоденка Рівненського району.

За даними поліції, водій автомобіля "Аudi А4" — 34-річний рівнянин, рухаючись у напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter" під керуванням 30-річного жителя Закарпатської області.

Від отриманих у ДТП травм на місці події загинув водій легковика, а також його півторамісячний син.

 

Крім того, через кілька годин у лікарні померла й 37-річна дружина керманича автомобіля "Аudi". Перед цим у неї медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та перелом передпліччя.

Водія мікроавтобуса із понівеченого авто діставали рятувальники. Лікарі виявили у нього політравму, закриту черепно-мозкову травму, множинні переломи. Чоловіка госпіталізували до Рівненської центральної міської лікарні.

 

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучені та поміщені на спецмайданчик села Городок.

Українська правда

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Теми: Рівненська областьДТП
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