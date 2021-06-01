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У ВООЗ визначились, як маркувати штами COVID-19

Вівторок, 1 червня 2021, 00:03

Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ВООЗ

Дослівно: "Группа експертів ВООЗ рекомендувала використовувати маркування з використанням літер грецького алфавіту, тобто Альфа, Бета, Гамма, що буде легше і практичніше для обговорення (варіантів) в ненауковою середовищі".

Деталі: Зокрема, таке рішення спрямоване на боротьбу із явищем, коли штами називають "британським", "індійським" тощо. Це стигматизує країни, де різновид COVID-19 виявили вперше. У ВООЗ також вважають, що нове маркування буде легким у використанні. 

Зокрема, штам, який вже прозвали "британським", носитиме назву "Альфа", виявлений в Південно-Африканській Республіці – "Бета", у Бразилії – "Гамма". 

Два різновиди "індійського" штаму назвали "Дельтою" та "Капою". 

Теми: коронавірус


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