МЗС Туреччини відреагувало на закиди Росії щодо продажу безпілотників Україні

У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували "рекомендації" Росії "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва".

Джерело: Телеканал NTV, Укрінформ

Пряма мова міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу: "Наша позиція щодо Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її вирішення – в політичній площині".

"Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому. Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося".

Деталі: Чавушоглу додав, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати.

Передісторія:

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному з російських видань "рекомендував" турецьким колегам "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва". За словами глави МЗС держави-окупанта, "заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посягання на територіальну цілісність Росії".

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