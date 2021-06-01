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МЗС Туреччини відреагувало на закиди Росії щодо продажу безпілотників Україні

Вівторок, 1 червня 2021, 03:58
МЗС Туреччини відреагувало на закиди Росії щодо продажу безпілотників Україні

У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували "рекомендації" Росії "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва".

Джерело: Телеканал NTV, Укрінформ

Пряма мова міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу: "Наша позиція щодо Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її вирішення – в політичній площині".

"Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому. Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося".

Деталі: Чавушоглу додав, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати.

Передісторія:

  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю одному з російських видань "рекомендував" турецьким колегам "припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва". За словами глави МЗС держави-окупанта, "заохочення агресивних українських ініціатив щодо Криму рівносильно посягання на територіальну цілісність Росії".

Читайте також: Не лише безпілотники: чому турецький візит Зеленського так занепокоїв РФ

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Теми: ТуреччинаРосіяУкраїна
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