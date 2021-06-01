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За добу в Україні понад 2 тисячі випадків COVID, 163 хворих померли

Вівторок, 1 червня 2021, 08:21

За добу 31 травня в Україні зафіксували 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізували 579 хворих, при цьому 163 людини померли, 12 085 осіб одужали від коронавірусу.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 91 дитина та 56 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували в м. Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

31 травня протестовано: методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 271 особу, експрес-тестами – 14 225 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 204 631 особи, з них 2 053 167 осіб одужали, а 50 699 осіб померли.

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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