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Меркель і Макрон наголосили на важливості "Нормандського формату"

Вівторок, 1 червня 2021, 08:59

"Нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій у Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких відбуваються переговори, називаються "мінськими".

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Я думаю, що "Нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством та опозицією, це жодним чином не відповідає нашим стандартам", - сказала вона.

Німецька канцлерка додала, що "Нормандський формат" має працювати надалі, попри те, що прогрес у межах цього переговорного процесу відбувається дуже важко.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що потрібно продовжувати шукати рішення врегулювання на Сході України через "Нормандський формат".

"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно… Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "Нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", - наголосив він.

За його словами, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість та систематична робота".

Нагадаємо, Україна пропонує низку ініціатив для активізації процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі та проведення саміту лідерів "Нормандського формату".

Українська сторона наполягає, що особливий акцент має бути зроблено на розблокуванні Росією виконання рішень паризького саміту "Нормандської четвірки", який відбувся в грудні 2019 року.

Теми: нормандський форматМеркельНімеччинаФранція


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