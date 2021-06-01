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Президент виступив за поставки німецької зброї в Україну

Вівторок, 1 червня 2021, 09:53
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда".

"Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, але вона могла б це зробити", – сказав він.

За його словами, Україні потрібні ракетні катери, патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіообладнання та броньована військова техніка. Хоча Зеленський вдячний Німеччині за підтримку, яку вона надала, він сподівається на більше.

"Габек це розуміє", – сказав Зеленський, маючи на увазі заяву співголови "Зелених" Роберта Габека, який виступав за поставку в країну "оборонної зброї" після візиту в Україну.

"У ситуації, коли мова йде про захист життя людей, варто переглянути принципове "ні" Німеччини (в питанні поставок озброєнь в зони конфліктів, – ред.)", – зазначив Габек 27 травня в інтерв'ю DW.

Водночас представники правлячого блоку ХДС/ХСС поки висловлюються проти цієї ідеї.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, коментуючи висловлювання Габека, заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.

Теми: ЗеленськийНімеччиназброя


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