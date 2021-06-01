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Зеленський: Окрім загроз з Росії, можуть бути "сюрпризи" і з Білорусі

Вівторок, 1 червня 2021, 10:38
Зеленський: Окрім загроз з Росії, можуть бути сюрпризи і з Білорусі
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що окрім загроз з боку Росії, наразі для України існують ризики і зі сторони Білорусі.

Джерело: інтерв’ю Зеленського німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке опубліковане на сайті Офісу президента

Пряма мова: "Є багато військових варіантів, можливих з боку РФ, зокрема морські операції… Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу, ми це прекрасно розуміємо…

Але можуть бути, скажімо так, "сюрпризи" і з іншої сторони. Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони".

Деталі: За словами Зеленського, "Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду".

Після цього, на думку президента, може бути "справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил", і тоді Україна може "розглядати ризик і з того боку".

Зеленський зазначив, що ніхто не знає деталей цього договору про створення союзної держави, але якщо порівнювати з анексією Криму, то у випадку загрози з півночі вже не можна буде "заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом", це буде відкрита повномасштабна війна".

Він також додав, що Україна розглядає можливість великого стрибка чи бліцкригу Росії до кордонів Донецької та Луганської областей і готується до таких кроків.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРосіяБілорусь
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