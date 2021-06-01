Зеленський хоче новий формат переговорів, де будуть Донбас, Крим та "Північний потік-2"

Президент Володимир Зеленський пропонує створити новий формат переговорів за участю Євросоюзу і США, який включатиме питання Донбасу, Криму та "Північного потоку-2".

Джерело: інтерв’ю Зеленського німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке опубліковане на сайті Офісу президента

Пряма мова: "Це не може бути альтернативою (Нормандському формату – ред.), тому що це більш глобальний формат, аніж Нормандський. Те, що має вирішити "Нормандська четвірка", стане частиною цього плану. Тому що Нормандський формат – саме про схід України. Він не про Крим, не про "трубу", не про гарантії нашої безпеки, він не про членство в НАТО чи особливий статус партнерства з НАТО".

Деталі: За словами Зеленського, у новий формат переговорів мають входити "серйозні гравці – Євросоюз, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації".

Президент переконаний, що діяльність такого формату може допомогти "вийти з колапсу, у якому зараз перебуває Європа".

Зеленський додав, що у нього "є розуміння такого плану", і він "збирався говорити про такий план з президентом Байденом, тому що це вже за межами Нормандського формату".