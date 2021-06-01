В Офісі президента пояснили, в чому "проблема Кличка"

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що київський міський голова Віталій Кличко не набрав хорошу команду й не вирішує найбільш нагальні питання столиці, тому президент може змінити голову Київської міської держадміністрації.

Джерело: Тимошенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Це конфлікт Кличка фактично з самим собою та з містянами (а не з Офісом президента – ред.).

Інфраструктура не розвивається, крім планів із забудови житла, які були прив'язані до генплану та перевиконуються. Водночас плани з розвитку інфраструктури, розв'язок доріг, метро, мостів тощо не виконуються навіть на 50%".

Деталі: На думку Тимошенка, "з урахуванням бюджету Києва можна було б прискорити зростання та розвиток інфраструктури".

"Все, що колись будувалося, як би це дивно не звучало, будувалося за Олександра Попова (голова Київської міськадміністрації з 2010 до 2014 року – ред.). Жодної розв'язки, жодної станції метро", – заявив представник ОП.

"Наразі ж будуються лише парки, ставляться фонтани, стелиться газон. Це дуже добре, але у Києва є інші проблеми – це трафік, який справді зріс, люди стоять у заторах, метро не розвивається. Так не може бути", – обурився він.

За словами Тимошенка, "виходи два: або київська влада зрозуміє, що потрібно цим займатися, або…".

"Мер – це виборна посада, це незаперечний факт, але щодо голови Київської міськадміністрації будуть інші висновки. Але вирішувати це президенту. Є різні варіанти, зокрема, і ухвалення законопроекту "Про столицю", і правок до чинного закону (...)", – сказав заступник голови ОП.

При цьому Тимошенко визнав, що на виборах міського голови у Кличка не було реальних конкурентів. "А є альтернатива? Ми намагалися створити йому альтернативу. Напевно, потрібно трохи більше часу", – зазначив він.

"До нього особисто як до персони та легенди України немає жодних питань. Але якщо ти – мер, ти маєш набрати таку команду, при якій ти будеш справді легендою, тебе любитимуть, знатимуть, поважатимуть і писатимуть про тебе у підручниках історії", – сказав Тимошенко.

"А якщо ти не можеш набрати хорошу команду, на жаль, виходить, це проблема самого Кличка", – заявив заступник Андрія Єрмака.

Нагадаємо: Віталій Кличко поєднує посади голови Київради та голови Київської міської державної адміністрації. Восени 2020 року його повторно переобрали київським міським головою.

Однак навесні 2021 року знову загострився конфлікт між ним та Офісом президента. Команда Володимира Зеленського з 2019 року вдається до спроб замінити Кличка на посаді голови КМДА.

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