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Угода між Україною та Італією про визнання водійських посвідчень тимчасово припинила дію

Вівторок, 1 червня 2021, 12:31
Фото mi100.info

Угода між Україною та Італією про взаємне визнання та обмін посвідчення водія з 1 червня тимчасово припинила чинність.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це опублікувало посольство України в Італії. 

"Будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності", – наголошує посольство.

"Відповідальні за укладення та реалізацію цієї Угоди Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство інфраструктури та транспорту Італійської Республіки зараз ведуть активну роботу над тим, щоб у найближчий час підписати нову Угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, яка після набуття чинності дозволить громадянам України й надалі користуватися можливістю здійснювати обмін своїх українських посвідчень водія на італійські документи", – додають у комюніке.

Про підписання та набрання чинності новою угодою мають повідомити додатково.

Теми: УкраїнаІталіяавто


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