Угода між Україною та Італією про визнання водійських посвідчень тимчасово припинила дію
Угода між Україною та Італією про взаємне визнання та обмін посвідчення водія з 1 червня тимчасово припинила чинність.
Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це опублікувало посольство України в Італії.
"Будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності", – наголошує посольство.
"Відповідальні за укладення та реалізацію цієї Угоди Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство інфраструктури та транспорту Італійської Республіки зараз ведуть активну роботу над тим, щоб у найближчий час підписати нову Угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, яка після набуття чинності дозволить громадянам України й надалі користуватися можливістю здійснювати обмін своїх українських посвідчень водія на італійські документи", – додають у комюніке.
Про підписання та набрання чинності новою угодою мають повідомити додатково.