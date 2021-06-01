Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд окупованого Криму заочно засудив Чубарова до 6 років колонії

Вівторок, 1 червня 2021, 13:04

Так званий суд окупованого Криму "засудив" до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу та виправних робіт голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Джерело: Facebook-сторінки омбудсмена Людмили Денісової та адвоката Миколи Полозова

Деталі: Підконтрольний країні-окупанту РФ "Верховний суд Криму" незаконно засудив Чубарова до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів РФ та 200 годин виправних робіт за нібито "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Денісова відзначає, що того дня у Криму відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України.

Чубаров був серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту.

Омбудсмен додала, що не визнає рішення так званого "Верховного суду Криму".

За її словами, від початку судилища Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд та ефективний юридичний захист.

Денісова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на агресора.

Адвокат Полозов подав апеляцію на вирок Чубарову.  

Українська правда
Теми: Чубаровкримські татарисудокупаціяКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

У Білорусі заявили, що на "фініші" узгодження інтеграції з Росією

В ОПУ анонсували зміни деяких глав ОДА

В Україні заборонили розповсюджувати деякі пластикові пакети

В Україні обмежили рух вантажівок

Усі новини...
Чубаров
Кримські окупанти хочуть посадити на 9 років голову Меджлісу Чубарова
У Навального не будуть виправляти карту із "російським" Кримом – Чубаров
Чубаров: До стратегії повернення Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу
Останні новини
17:34
У ще одному місті з’явиться центр вакцинації
17:32
Українська державіакомпанія буде забезпечувати і внутрішні, і міжнародні рейси – ОП
17:27
В Одесі зник офіцер Держприкордонслужби
17:27
Євросоюзу бракує 10 млрд євро інвестицій у штучний інтелект та блокчейн – ЄІБ
17:23
Рада зробила крок до заборони реклами та обмеження продажу електронних сигарет
17:23
відеоМіноборони створило новий боєприпас підвищеної дальності до "Градів"
17:10
У Польщі почався суд у справі про шпигунство, пов'язаній з Huawei
17:05
ФотоУкраїна та Єгипет домовились видавати одне одому в'язнів
16:56
60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою – опитування
16:53
Лукашенко попросив Путіна допомогти дістатися в Крим літаком
Усі новини...