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Суд окупованого Криму заочно засудив Чубарова до 6 років колонії

Вівторок, 1 червня 2021, 13:04
Суд окупованого Криму заочно засудив Чубарова до 6 років колонії

Так званий суд окупованого Криму "засудив" до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу та виправних робіт голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Джерело: Facebook-сторінки омбудсмена Людмили Денісової та адвоката Миколи Полозова

Деталі: Підконтрольний країні-окупанту РФ "Верховний суд Криму" незаконно засудив Чубарова до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів РФ та 200 годин виправних робіт за нібито "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Денісова відзначає, що того дня у Криму відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України.

Чубаров був серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту.

Омбудсмен додала, що не визнає рішення так званого "Верховного суду Криму".

За її словами, від початку судилища Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд та ефективний юридичний захист.

Денісова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на агресора.

Адвокат Полозов подав апеляцію на вирок Чубарову.  

Українська правда

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Теми: Чубаровкримські татарисудокупаціяКрим
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