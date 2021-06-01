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Росіянам сподобалась ідея залучати до роботи в'язнів замість мігрантів

Вівторок, 1 червня 2021, 13:18

Більшість росіян підтримують ідею залучати засуджених на роботу у сферах, де зазвичай працюють мігранти.

Джерело: опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, РБК

Деталі: Днями директор російської Федеральної служби виконання покарань запропонував організувати виправні центри для засуджених, які мають право на примусові роботи, на тих об'єктах, де працюють мігранти, й де не вистачає робочої сили.

Згідно з опитуванням, ідею залучати до праці ув'язнених схвалили 71% учасників. Не погодилися з пропозицією про примусову працю ув'язнених 21% опитаних. При цьому 9% з них зазначили, що питання залежить від статті, за якою засуджена людина.

Прихильники ідеї вважають, що їх робота стане відшкодуванням шкоди потерпілим і засуджені зможуть "відпрацювати" свої злочини.

Деякі впевнені, що знизиться навантаження на держбюджет, а робота допоможе ув'язненим виправитися, і вони зможуть заробітком допомогти своїм сім'ям.

Противники ідеї вважають, що в'язні повинні бути ізольовані від суспільства, вони небезпечні для оточуючих, а також, що будуть погано працювати.

Теми: Росіяв'язниця


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