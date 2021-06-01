Зустріч голів МЗС "нормандії" обговорюється, але є складність – Пєсков

Президент Росії Володимир Путін обговорював із президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель можливість організації зустрічі в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ.

Джерело: речник російського лідера Дмитро Пєсков в коментарі журналістам, ТАСС

Пряма мова: "У ході телефонних розмов Путіна і з Макроном, і з Меркель неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. І принципово всі сторони з цим згодні. Але поки дата не визначена".

Деталі: Так Пєсков прокоментував заяву Макрона про те, що він домовився з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським про проведення зустрічі в "нормандському форматі" на міністерському рівні.

"Ви знаєте, що регулярно працюють помічники президентів, політрадники. Саме вони мають згенерувати певний порядок денний. Поки з цим складність", – сказав Пєсков.

Раніше Макрон сказав, що вважає "нормандський формат" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) найбільш корисним для врегулювання конфлікту на сході України.

За його словами, скандал із вимушеною посадкою літака авіакомпанії "Ryanair" у Мінську не вплине на дискусії в даному форматі.

Нагадаємо: Україна пропонує низку ініціатив для активізації процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі та проведення саміту лідерів "Нормандського формату".

Українська сторона наполягає, що особливий акцент має бути зроблено на розблокуванні Росією виконання рішень паризького саміту "Нормандської четвірки", який відбувся в грудні 2019 року.