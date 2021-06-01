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Громадянина Чехії засудили до 20 років тюрми за участь у військових діях на боці "ЛНР"

Вівторок, 1 червня 2021, 14:15

Міський суд Праги засудив до 20 років тюремного ув'язнення громадянина Чехії Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні так званої "Луганської народної республіки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

32-річний Кантор визнаний винним за звинуваченнями у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній групі.

Кантора судили заочно, оскільки він не повернувся з України до Чехії та і його місцезнаходження невідоме. Вирок не остаточний.

"Хоча суд не побачив деяких доказів, спочатку заявлених обвинуваченням, вина підсудного була доведена поза всяких розумних сумнівів", - сказав суддя Ян Шотт.

У 2015 році Кантор вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас, де, згідно з обвинувальним висновком, пройшов підготовку і став снайпером в армії "ЛНР". Згідно з досьє, він дослужився до сержанта і брав участь в бойових діях.

"Як член розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни та гранатомети в районі лінії розмежування", - сказав прокурор Мартін Білі.

В ході судового процесу свідчили кілька експертів і свідків - друзі Кантора. Вони розказали, що підсудний говорив про бажання взяти участь у бойових діях в Україні на стороні проросійських сепаратистів і що він писав їм про свої успіхи в сепаратистської армії.

Один з друзів Кантора заявив, що вони підтримували контакт до 2016 року. Потім він нібито отримав електронною поштою повідомлення про те, що Кантор мертвий, але підтвердити це не вдалося.

Нагадаємо, 21 квітня поліція Чехії підтвердила інформацію про затримання п'ятьох осіб, яких підозрюють в тому, що вони воювали на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

За кілька днів Окружний суд Праги постановив взяти під арешт підозрюваних.



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