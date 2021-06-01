Холодніший за норму і щедрий на дощі: чим запам'ятався травень киянам

Травень 2021 року в Києві виявився холоднішим за кліматичну норму.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +14,4°С, що на 1,4°С нижче за кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +3,4°С, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +25,1°С.

Дослівно: "Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм, або 114% кліматичної норми".