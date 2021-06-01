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Холодніший за норму і щедрий на дощі: чим запам'ятався травень киянам

Вівторок, 1 червня 2021, 14:14

Травень 2021 року в Києві виявився холоднішим за кліматичну норму.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура повітря травня у Києві становила  +14,4°С, що на 1,4°С нижче за кліматичну норму.

Найхолодніше у Києві було 9 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +3,4°С, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +25,1°С.

Дослівно: "Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 74 мм, або 114% кліматичної норми".

Теми: погодаКиїв


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