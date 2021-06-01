Делегація Ірану прибула в Україну для переговорів щодо збитого літака МАУ

До Києва у вівторок 1 червня прибула делегація Ірану на чолі з заступником глави МЗС Мохсеном Бахарвандром, щоб провести черговий раунд переговорів щодо збитого біля Тегерана в 2020 році літака МАУ.

Про це повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді, пише "Європейська правда".

"Делегація Ісламської республіки Іран на чолі з заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандом прибула сьогодні в Україну для проведення третього раунду переговорів між двома країнами з технічних і правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", а – написав Мораді в Twitter.

Як відомо "Європейській правді", переговори триватимуть упродовж двох днів, 2 і 3 червня.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран – Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Військовий прокурор Тегерану Голамаббас Торкі у квітні оголосив про висунення звинувачень 10 посадовцям, причетним до збиття літака.

В МЗС раніше припускали, що Україна звернеться до Суду ООН, якщо переговори з Іраном не будуть успішними.

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