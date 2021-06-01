Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мирна місія" і "Захід": в Росії на літо запланували 4,5 тисячі військових навчань

Вівторок, 1 червня 2021, 15:28
Мирна місія і Захід: в Росії на літо запланували 4,5 тисячі військових навчань
Фото: Міноборони РФ

В російській армії запланували провести понад 4500 навчань і тренувань до кінця літа.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу, сайт Міноборони Росії

Деталі: За словами Шойгу, основні зусилля будуть спрямовані на "вдосконалення індивідуальних показників" і "збереження інтенсивності бойової підготовки".

Головним підсумком 2021 навчального року в російській армії стануть спільні російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2021". Повідомляється, що на них планують створити складну повітряну обстановку і масово застосовувати авіацію.

У Міноборони РФ повідомили, що в новому навчальному році, який почався з червня, заплановано понад 1000 навчань повітрянодесантних військ.

Зокрема, хочуть провести понад 50 заходів за планом міжнародної діяльності, 7 з яких – це спільні навчання військ, 12 батальйонних тактичних навчань з десантуванням особового складу і техніки, а також 2 полкових тактичних командно-штабних навчання також з десантуванням.

Центральний військовий округ в літній період проведе 9 міжнародних навчань в Росії, Киргизії, Таджикистані і Узбекистані, в також "антитерористичне" навчання "Мирна місія-2021" у вересні.

Як повідомляється на сайті Міноборони Росії, Чорноморський флот у другій половині 2021 року візьме участь у понад 20 великих навчаннях, а Північний флот РФ проведе навчання Арктиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяарміязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: