"Мирна місія" і "Захід": в Росії на літо запланували 4,5 тисячі військових навчань

В російській армії запланували провести понад 4500 навчань і тренувань до кінця літа.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу, сайт Міноборони Росії

Деталі: За словами Шойгу, основні зусилля будуть спрямовані на "вдосконалення індивідуальних показників" і "збереження інтенсивності бойової підготовки".

Головним підсумком 2021 навчального року в російській армії стануть спільні російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2021". Повідомляється, що на них планують створити складну повітряну обстановку і масово застосовувати авіацію.

У Міноборони РФ повідомили, що в новому навчальному році, який почався з червня, заплановано понад 1000 навчань повітрянодесантних військ.

Зокрема, хочуть провести понад 50 заходів за планом міжнародної діяльності, 7 з яких – це спільні навчання військ, 12 батальйонних тактичних навчань з десантуванням особового складу і техніки, а також 2 полкових тактичних командно-штабних навчання також з десантуванням.

Центральний військовий округ в літній період проведе 9 міжнародних навчань в Росії, Киргизії, Таджикистані і Узбекистані, в також "антитерористичне" навчання "Мирна місія-2021" у вересні.

Як повідомляється на сайті Міноборони Росії, Чорноморський флот у другій половині 2021 року візьме участь у понад 20 великих навчаннях, а Північний флот РФ проведе навчання Арктиці.