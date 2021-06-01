Політв'язень намагався себе вбити під час суду в Мінську

У Мінську під час судового засідання політв'язень Степан Латипов спробував ручкою перерізати собі горло.

Джерело: правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Повідомляється, що після перерви суду Латипов спробував перерізати собі горло. Він встав на лавку в клітці, щоб до нього не дотяглися конвоїри, й увіткнув собі в горло ручку. Правозахисники розповідають, що він посинів і ліг на лавку.

Латипова без свідомості винесли із залу суду лікарі швидкої та відвезли в лікарню. "Вясна" повідомляє, що політв’язня вводитимуть в штучну кому.

Зазначається, що перед цим він сказав своєму батькові: "Батько, після побачення з тобою до мене прийшов ГУБОЗ та пообіцяв, якщо я не визнаю вину, то буде "прес-хата" і кримінальні справи проти рідних і сусідів. "Прес-хата" у мене вже була, так що, ти готуйся".

Очевидці повідомляють, що в суді Латипов з’явився з синцями та перебинтованою рукою.