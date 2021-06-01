Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

Влада Туреччини з 1 червня повернула вимогу щодо необхідності мати негативний ПЛР-тест для пасажирів з України.

Як повідомляє "Європейська правда", ця інформація розміщена на інтерактивній карті МЗС України, створеній для інформування про умови подорожей під час пандемії.

"З 01.06.2021 р. Туреччина вводить обов’язкову вимогу наявності негативного ПЛР-тесту COVID-19 при перетині кордону для осіб, які прямують з України", - йдеться у повідомленні.

У вівторок профільне видання Avianews повідомило, що вночі 31 травня турецька влада поширила відповідну інформацію в повідомленні для льотного складу NOTAM №A2932/21.

У представництві турецького лоукостера Pegasus Airlines розповіли, що пасажирам з України 1 червня дозволили вилетіти до Туреччини без здачі тестів. Однак уже з 2 червня почнуть застосовуватися нові правила.

Пасажир повинен мати ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону або негативний результат експрес-тесту на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до в'їзду.

Аналізи на коронавірус можуть не здавати ті пасажири, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 і мають офіційний документ про це. З моменту отримання останньої дози вакцини повинно пройти не менше 14 днів. Також замість тесту можна надати довідку про те, що людина перехворіла COVID-19 в останні 6 місяців.

Українська авіакомпанія Sky Up у вівторок також підтвердила, що Туреччина знову запровадила вимогу щодо ПЛР-тесту.

Для в’їзду до Туреччини також обов’язковою є наявність страхового поліса на COVID-19 та заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини: https://register.health.gov.tr/#

Електронну форму необхідно заповнити за 72 години до прибуття. Заповнену форму необхідно роздрукувати або зберегти на смартфон чи інший девайс для пред’явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс.

Вимога про ПЛР-тести для українців була скасована лише 15 травня. Нові правила діють з 1 червня до 30 червня включно, але поточна ситуація показала, що влада Туреччини може змінювати їх у будь-який час.

Нагадаємо, ЄС готується відкрити кордони для туристів, що були закриті понад рік, та дозволити в’їзд не лише з країн з кращою ситуацією, але й людей, які отримали повний захист однією з вакцин, дозволених у Євросоюзі.

Детальніше про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті: Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців.