У Києві попередили про штормовий вітер
Вівторок, 1 червня 2021, 16:07
До кінця 1 червня у столиці та кількох інших областях синоптики оголосили штормове попередження через пориви вітру 15-20 м/с.
Джерело: КМДА, Укргідрометцентр
Деталі: До кінця доби 1 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. У зв’язку із цим синоптики оголосили (І рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, 1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Українська правда