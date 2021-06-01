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У Києві попередили про штормовий вітер

Вівторок, 1 червня 2021, 16:07

До кінця 1 червня у столиці та кількох інших областях синоптики оголосили штормове попередження через пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: КМДА, Укргідрометцентр

Деталі: До кінця доби 1 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. У зв’язку із цим синоптики оголосили (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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