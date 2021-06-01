У Києві попередили про штормовий вітер

До кінця 1 червня у столиці та кількох інших областях синоптики оголосили штормове попередження через пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело: КМДА, Укргідрометцентр

Деталі: До кінця доби 1 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. У зв’язку із цим синоптики оголосили (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 1 червня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру: