Офіцера поліції Тернопільщини підозрюють у розголошенні держтаємниці
Служба безпеки викрила співробітницю режимно-секретного органу одного із підрозділів Нацполіції Тернопільщини на розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю.
Джерело: пресслужба СБУ в Тернопільській області
Дослівно: "Досудовим слідством встановлено, що офіцер поліції діяла всупереч встановленому порядку оформлення допуску і надання доступу до інформації із обмеженим доступом.
Без передбачених законодавством підстав вона ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліціянтка допустила розголошення даних, що становлять державну таємницю".
Деталі: Наразі вона звільнена з лав Нацполіції, їй повідомили про підозру.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.