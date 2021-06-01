Офіцера поліції Тернопільщини підозрюють у розголошенні держтаємниці

Служба безпеки викрила співробітницю режимно-секретного органу одного із підрозділів Нацполіції Тернопільщини на розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю.

Джерело: пресслужба СБУ в Тернопільській області

Дослівно: "Досудовим слідством встановлено, що офіцер поліції діяла всупереч встановленому порядку оформлення допуску і надання доступу до інформації із обмеженим доступом.

Без передбачених законодавством підстав вона ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліціянтка допустила розголошення даних, що становлять державну таємницю".

Деталі: Наразі вона звільнена з лав Нацполіції, їй повідомили про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.