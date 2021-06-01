Україна та Єгипет домовились видавати одне одому в'язнів

Україна та Єгипет підписали договір про передачу засуджених осіб.

Джерело: сайт Міністерства юстиції України

Деталі: Від України договір підписав міністр юстиції Денис Малюська, від Арабської Республіки Єгипет - міністр юстиції / суддя АРЄ Омар Марван.

Пряма мова Малюськи: "Підписання договору є важливим кроком для подальшого врегулювання питання взаємної передачі засуджених осіб з АРЄ. З укладенням договору будуть створені належні правові підстави для ефективного співробітництва між компетентними органами обох держав з питань передачі засуджених осіб".

Більше деталей: Тепер Україна очікує на повернення двох засуджених у Єгипті до 25 років позбавлення волі українців на батьківщину.