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Україна та Єгипет домовились видавати одне одому в'язнів

Вівторок, 1 червня 2021, 17:05

Україна та Єгипет підписали договір про передачу засуджених осіб.

Джерело: сайт Міністерства юстиції України

Деталі: Від України договір підписав міністр юстиції Денис Малюська, від Арабської Республіки Єгипет - міністр юстиції / суддя АРЄ Омар Марван.

Пряма мова Малюськи: "Підписання договору є важливим кроком для подальшого  врегулювання питання взаємної передачі засуджених осіб з АРЄ. З укладенням договору будуть створені належні правові підстави для ефективного співробітництва між компетентними органами обох держав з питань передачі засуджених осіб".

Більше деталей: Тепер Україна очікує на повернення двох засуджених у Єгипті до 25 років позбавлення волі українців на батьківщину.

 

Українська правда
Теми: Єгипетв'язницяУкраїна


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