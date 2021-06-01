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Міноборони створило новий боєприпас підвищеної дальності до "Градів"

Вівторок, 1 червня 2021, 17:23
Міноборони створило новий боєприпас підвищеної дальності до Градів

Міністерство оборони з підприємствами ОПК створили новий боєприпас підвищеної дальності до реактивної системи залпового вогню "Град" - 122-мм реактивний снаряд "Тайфун-1".

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "За тісної кооперації підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема, ДП "КБ "Південне", Павлоградського механічного заводу, ДП "ВО "Південний машинобудівний завод", ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод", ДП "НВК "Фотоприлад", ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів" та інших виконавців створено новий вітчизняний боєприпас підвищеної дальності 122-мм реактивний снаряд "Тайфун-1" до РСЗВ "Град".

Деталі: Відзначається, що днями пройшли успішні випробування реактивних снарядів калібру 122-мм "Тайфун-1" до РСЗВ "Град".

Під час випробування військові підтвердили середню дальність стрільби та кучність влучення.

Дослідні зразки озброєння розробило ДП "КБ "Південне" імені М.К.Янгеля".

Українська правда

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Теми: МіноборонивійназброяЗбройні сили
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