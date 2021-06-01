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Будівельний кран з кранівником у кабіні впав у Чернівцях

Вівторок, 1 червня 2021, 17:41
Будівельний кран з кранівником у кабіні впав у Чернівцях

У Чернівцях на вулиці Ерліха, 6 на будівництві багатоповерхівки впав баштовий кран. Внаслідок цього травмувався 54-річний кранівник, його у важкому стані шпиталізували до лікарні.

Джерело: "Суспільне", сайт поліції області

Деталі: Травмований чоловік перебуває у реанімації. Він поступив до лікарні приблизно о 9:00 вівторка.

Завідувач відділення Ігор Костів розповів, що кранівник впав приблизно із 35-40 метрової висоти. Він перебував у кабіні крана.

 

У чоловіка множинні переломи скелету, забій серця та легень, розходження тазового кільця. Пацієнт має ознаки больового та травматичного шоку, він перебуває при свідомості. Обстежують, чи є розриви внутрішніх органів.

Будівництво, на якому травмувався кранівник, триває вже понад рік, його генпідрядником є компанія "Чернівецький гравійно-піщаний кар'єр". Однак роботи проводив субпідрядник, з яким уклали угоду. За словами директора компанії Олександра Дорошенка, зараз проводять службове розслідування, аби зрозуміти, чи працівники субпідрядника, зокрема сам кранівник, порушили посадові інструкції.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції. Наразі правоохоронці збирають необхідну інформацію для відпрацювання версій нещасного випадку.

 

"Українська правда" в Threads

Теми: Чернівцінадзвичайна подія
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