Сім країн ЄС почали видавати "паспорти вакцинації"

Сім країн Європейського Союзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації, за місяць до запуску програми по всьому блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

"Сім держав-членів - Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща - вирішили під'єднатися до програми та почали видавати перші сертифікати ЄС, в той час як деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат COVID ЄС тільки тоді, коли будуть розгорнуті всі функції. Найближчими днями і тижнями приєднаються більше країн", - йдеться в повідомленні.

Сертифікат буде доступний в цифровому форматі у вигляді QR-коду або на папері. Він буде доказом того, що людина була вакцинована проти COVID-19, здала негативний результат тесту або видужала від інфекції.

"Створений всього за два місяці, шлюз ЄС забезпечує перевірку функцій безпеки, що містяться в QR-кодах всіх сертифікатів. Це дозволить громадянам і владі бути впевненими в достовірності сертифікатів. Під час цього процесу ніякі особисті дані не передаватимуться і не зберігаються", - пояснили в Єврокомісії.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Вона також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців