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Вакцину CoronaVac схвалила ВООЗ: саме її найбільше в Україні

Вівторок, 1 червня 2021, 18:21

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила використання вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, саме цього препарату наразі найбільше отримала Україна.

Джерело: AFP, повідомлення ВООЗ

Деталі: Наразі Україна вже отримала 1,7 млн доз вакцини виробництва компанії Sinovac. Загалом було законтрактовано 1,9 млн доз. У масових центрах вакцинації у чотирьох містах України: Києві, Львові, Одесі та Тернополі також вакцинуватимуть саме цим препаратом. 

У організації зазначили, що тепер країни, які закупили вакцину можуть бути впевненими в тому, що вона відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та виробництва. 

Схвалення вакцини для застосування означає, що тепер цей препарат можуть поставляти в рамках міжнародної ініціативи COVAX. 

Теми: вакцинаціякоронавірус


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