За півторамільйонну розтрату майна Києва судитимуть депутата з Житомира

Державне бюро розслідувань завершила слідство і передало в суд справу проти колишнього директора комунального підприємства Київської обласної ради, а нині депутата Житомирської міської ради за фактом розтрати майна столичної громади на 1,5 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Деталі: За версією обвинувачення, посадовець, перебуваючи на посаді керівника КП, в період 2016-2018 років уклав низку договорів про надання послуг із суб’єктами господарювання приватного сектору. Але послуги за вказаними договорами фактично не надавались, а кошти перераховувались на рахунки родичів депутата місцевої ради та згодом потрапляли до кишені чиновиника.

Сторона обвинувачення задокументовала понад 50 епізодів протиправної діяльності, якими завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті. Обвинувачуваному загрожує до 8 років в'язниці.