Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За півторамільйонну розтрату майна Києва судитимуть депутата з Житомира

Вівторок, 1 червня 2021, 18:33

Державне бюро розслідувань завершила слідство і передало в суд справу проти колишнього директора комунального підприємства Київської обласної ради, а нині депутата Житомирської міської ради за фактом розтрати майна столичної громади на 1,5 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Деталі: За версією обвинувачення, посадовець, перебуваючи на посаді керівника КП, в період 2016-2018 років уклав низку договорів про надання послуг із суб’єктами господарювання приватного сектору. Але послуги за вказаними договорами фактично не надавались, а кошти перераховувались на рахунки родичів депутата місцевої ради та згодом потрапляли до кишені чиновиника.

Сторона обвинувачення задокументовала понад 50 епізодів протиправної діяльності, якими завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті. Обвинувачуваному загрожує до 8 років в'язниці.

 

Українська правда
Теми: криміналКиївЖитомир


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського

Стала відома заявка збірної на Євро-2020

У Кремлі кажуть, що не будуть відмовлятись від транзиту газу через Україну

Вакцину CoronaVac схвалила ВООЗ: саме її найбільше в Україні

Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

Усі новини...
кримінал
Бізнес-партнери влаштували стрілянину у Києві: один з них перебуває у розшуку
Фіскали викрили розкрадання 160 мільйонів з бюджету Києва через його КП
Стрілянина у Каліфорнії забрала життя щонайменше 8 осіб
Останні новини
22:01
Новини економіки: Бюджетна декларація, економічна ситуація, пластикові пакети
21:40
Санкції США щодо "Північного потоку-2" ще можутить відновитися – Зеркаль
21:24
Новини 1 червня: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського
21:22
З 1 червня 700 тисяч працюючих пенсіонерів отримають перерахунок пенсій
20:58
Парламент Чехії проголосує за вотум недовіри уряду
20:43
Відновлення роботи номінаційного комітету: Кабмін додав посаду для представника ЄС
20:38
Стала відома заявка збірної на Євро-2020
20:16
Зеркаль розповіла про можливого посла України в ЄС і затримку з його призначенням
20:12
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась до долара
20:04
У Словаччині почалася онлайн-реєстрація для вакцинації "Спутником V"
Усі новини...