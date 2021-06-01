Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За півторамільйонну розтрату майна Києва судитимуть депутата з Житомира

Вівторок, 1 червня 2021, 18:33
За півторамільйонну розтрату майна Києва судитимуть депутата з Житомира

Державне бюро розслідувань завершила слідство і передало в суд справу проти колишнього директора комунального підприємства Київської обласної ради, а нині депутата Житомирської міської ради за фактом розтрати майна столичної громади на 1,5 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Деталі: За версією обвинувачення, посадовець, перебуваючи на посаді керівника КП, в період 2016-2018 років уклав низку договорів про надання послуг із суб’єктами господарювання приватного сектору. Але послуги за вказаними договорами фактично не надавались, а кошти перераховувались на рахунки родичів депутата місцевої ради та згодом потрапляли до кишені чиновиника.

Сторона обвинувачення задокументовала понад 50 епізодів протиправної діяльності, якими завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті. Обвинувачуваному загрожує до 8 років в'язниці.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналКиївЖитомир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: