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Санкції США щодо "Північного потоку-2" можуть відновити – Зеркаль

Вівторок, 1 червня 2021, 21:40

Колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що США поставили "на паузу" санкції щодо "Північного потоку-2" та не виключає можливості їх відновлення.

Таку думку вона висловила у відеоінтерв’ю "Європейській правді".

"Я думаю, що вони (США – Ред.) санкції не викреслили. Зняли санкції тимчасово як можливість застосування до консорціуму та до голови цього консорціуму. Це не означає, що їх не можна поновити в будь-який момент", - сказала Зеркаль.

Водночас Зеркаль наголосила, що у Німеччини немає інструментів для запровадження мораторію на "Північний потік-2". Вона переконана, що санкції США є єдиним інструментом, здатним зупинити добудову "Північного потоку-2".

"Потенційно навіть "Газпром" може потрапити під санкції", - зазначила Зеркаль, пояснивши, що США можуть вдарити по фінансуванню, кредитних лініях і можливості отримання додаткових виходів на біржу для російського монополіста.

Зеркаль вважає, що вирішити долю "Північного потоку-2" можуть майбутні зустрічі президента США з президентами України і Росії.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції до ключової компанії-учасника будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що проєкт вже фактично добудований, а також - небажанням зашкодити відносинам з Європою.

Дивіться повне відеоінтерв’ю Олени Зеркаль на YouTube-каналі "Європейської правди": Зеркаль про США, газ, російські гроші, Північний потік-2 та українську владу.

Теми: Північний потік-2


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