Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Естонія скасовує обов’язкове носіння масок

Середа, 2 червня 2021, 00:33
Естонія скасовує обов’язкове носіння масок

В Естонії із середи, 2 червня, скасовують обов’язкове носіння масок з деякими винятками.

Джерело: Естонське видання ERR

Деталі: Таке рішення уряд схвалив на тлі зниження рівня захворювання на коронавірус.

Носіння масок скасовується в усіх громадських приміщеннях, включаючи будинки для літніх людей та освітні заклади, в яких ця норма діяла.

Рішення також стосується магазинів, установ сфери послуг, освіти, культури, спорту, дозвілля, церков та ін.

Однак естонцям рекомендую продовжувати носити захисні маски у закритих або погано провітрюваних приміщеннях і багатолюдних місцях. Серед таких називають громадський транспорт.

Крім того, можуть скасувати носіння масок і для людей, які мали контакт із хворими на COVID-19, проте це рішення залежить від Департаменту здоров'я Естонії.

Проте носіння масок можуть вимагати роботодавці від працівників чи клієнтів підприємства.

Також учням радить прикривати ніс і рот на перервах і під час шкільних заходів.

За словами міністра охорони здоров'я Танела Кіїка, найближчим часом маски доведеться носити в усіх медичних установах.

Нагадаємо: В Естонії з 14 червня будуть скасовані більшість нині діючих коронавірусних обмежень.

Теми: Естоніякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Естонія
Глава розвідки Естонії: Україна близька до великого успіху на фронті
Прем’єрка Естонії про рішення НАТО: Це стільки, скільки ми зараз можемо запропонувати Україні
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: