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Естонія скасовує обов’язкове носіння масок

Середа, 2 червня 2021, 00:33

В Естонії із середи, 2 червня, скасовують обов’язкове носіння масок з деякими винятками.

Джерело: Естонське видання ERR

Деталі: Таке рішення уряд схвалив на тлі зниження рівня захворювання на коронавірус.

Носіння масок скасовується в усіх громадських приміщеннях, включаючи будинки для літніх людей та освітні заклади, в яких ця норма діяла.

Рішення також стосується магазинів, установ сфери послуг, освіти, культури, спорту, дозвілля, церков та ін.

Однак естонцям рекомендую продовжувати носити захисні маски у закритих або погано провітрюваних приміщеннях і багатолюдних місцях. Серед таких називають громадський транспорт.

Крім того, можуть скасувати носіння масок і для людей, які мали контакт із хворими на COVID-19, проте це рішення залежить від Департаменту здоров'я Естонії.

Проте носіння масок можуть вимагати роботодавці від працівників чи клієнтів підприємства.

Також учням радить прикривати ніс і рот на перервах і під час шкільних заходів.

За словами міністра охорони здоров'я Танела Кіїка, найближчим часом маски доведеться носити в усіх медичних установах.

Нагадаємо: В Естонії з 14 червня будуть скасовані більшість нині діючих коронавірусних обмежень.

Теми: Естоніякоронавірус


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