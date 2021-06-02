Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"
Головний республіканець Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і 20 його однопартійців закликали уряд Сполучених Штатів скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2".
Джерело: Укрінформ із посиланням на офіційний лист-зверненні членів Конгресу США до глави Держдепартаменту
Дослівно: "Обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга – ред.), є дуже проблематичним".
"Ми вимагаємо, щоби ви негайно усунули ці непродумані винятки (щодо санкцій – ред.) та застосували обов’язкові повноваження, прийняті Конгресом".
Деталі: Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій "негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками й партнерами" повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України.
Саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з "Північним потоком-2", наголошують законодавці.
Конгресмени наполягають, що "жорсткі й однозначні публічні заяви (Держдепу щодо "Північного потоку-2" – ред.) потрібно поєднувати з жорсткими та однозначними діями".
Окрім того, на думку республіканців, "що довше адміністрація Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі".
Передісторія:
- У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.
- Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
- Колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що США поставили "на паузу" санкції щодо "Північного потоку-2" та не виключає можливості їх відновлення.