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Республіканці Конгресу США вимагають негайних санкцій проти "Північного потоку-2"

Середа, 2 червня 2021, 00:58

Головний республіканець Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і 20 його однопартійців закликали уряд Сполучених Штатів скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2".

Джерело: Укрінформ із посиланням на офіційний лист-зверненні членів Конгресу США до глави Держдепартаменту

Дослівно: "Обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга – ред.), є дуже проблематичним".

"Ми вимагаємо, щоби ви негайно усунули ці непродумані винятки (щодо санкцій – ред.) та застосували обов’язкові повноваження, прийняті Конгресом".

Деталі: Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій "негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками й партнерами" повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України.

Саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з "Північним потоком-2", наголошують законодавці.

Конгресмени наполягають, що "жорсткі й однозначні публічні заяви (Держдепу щодо "Північного потоку-2" – ред.) потрібно поєднувати з жорсткими та однозначними діями".

Окрім того, на думку республіканців, "що довше адміністрація Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі".

Передісторія:

  • У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.
  • Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що США поставили "на паузу" санкції щодо "Північного потоку-2" та не виключає можливості їх відновлення.

Теми: Північний потік-2США


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