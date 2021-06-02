Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці

Середа, 2 червня 2021, 06:55
США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена призупинили оренду нафтових ділянок і джерел газу на території Національного арктичного заповідника на Алясці.

Джерело: ВВС

Деталі: Цей крок скасовує рішення колишнього президента Дональда Трампа про видобуток нафти і газу в заповіднику.

Аляска є домом для багатьох важливих видів, включаючи білих ведмедів, карибу та вовків.

Арктичний національний притулок для дикої природи (ANWR) займає близько 19 мільйонів акрів (78 тисяч кв. км) і є домівкою для рідкісних видів тварин.

Серед причин прийнятого рішення – "відсутність аналізу достатнього числа альтернатив" та екологія.

"Президент Байден вважає, що національні скарби Америки є культурними та економічними наріжними каменями нашої країни", - йдеться у заяві Національної радниці Білого дому з питань клімату Джини Маккарті.

"Він вдячний за оперативні дії Міністерства внутрішніх справ щодо припинення будь-якого лізингу до перегляду рішень, які могли назавжди змінити характер цього особливого місця", - додала вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: