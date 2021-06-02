США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена призупинили оренду нафтових ділянок і джерел газу на території Національного арктичного заповідника на Алясці.
Джерело: ВВС
Деталі: Цей крок скасовує рішення колишнього президента Дональда Трампа про видобуток нафти і газу в заповіднику.
Аляска є домом для багатьох важливих видів, включаючи білих ведмедів, карибу та вовків.
Арктичний національний притулок для дикої природи (ANWR) займає близько 19 мільйонів акрів (78 тисяч кв. км) і є домівкою для рідкісних видів тварин.
Серед причин прийнятого рішення – "відсутність аналізу достатнього числа альтернатив" та екологія.
"Президент Байден вважає, що національні скарби Америки є культурними та економічними наріжними каменями нашої країни", - йдеться у заяві Національної радниці Білого дому з питань клімату Джини Маккарті.
"Він вдячний за оперативні дії Міністерства внутрішніх справ щодо припинення будь-якого лізингу до перегляду рішень, які могли назавжди змінити характер цього особливого місця", - додала вона.