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США призупиняють оренду ділянок для видобутку нафти на Алясці

Середа, 2 червня 2021, 06:55

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена призупинили оренду нафтових ділянок і джерел газу на території Національного арктичного заповідника на Алясці.

Джерело: ВВС

Деталі: Цей крок скасовує рішення колишнього президента Дональда Трампа про видобуток нафти і газу в заповіднику.

Аляска є домом для багатьох важливих видів, включаючи білих ведмедів, карибу та вовків.

Арктичний національний притулок для дикої природи (ANWR) займає близько 19 мільйонів акрів (78 тисяч кв. км) і є домівкою для рідкісних видів тварин.

Серед причин прийнятого рішення – "відсутність аналізу достатнього числа альтернатив" та екологія.

"Президент Байден вважає, що національні скарби Америки є культурними та економічними наріжними каменями нашої країни", - йдеться у заяві Національної радниці Білого дому з питань клімату Джини Маккарті.

"Він вдячний за оперативні дії Міністерства внутрішніх справ щодо припинення будь-якого лізингу до перегляду рішень, які могли назавжди змінити характер цього особливого місця", - додала вона.

Теми: США


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