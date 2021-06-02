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Берлін наполягає, що не постачатиме Україні зброю

Середа, 2 червня 2021, 08:30

Німеччина не планує постачати Україні зброю, а робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі".

Про це у відповідь на заяву українського президента Володимира Зеленського заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Конфлікт може бути вирішений тільки політичним шляхом... Постачання зброї цьому не допомагають", - сказав міністр.

За його словами, Німеччина не заперечує права України на самооборону і Київ може покладатися на підтримку ФРН у забезпеченні територіальної цілісності країни, але лише в рамках політичного процесу врегулювання.

Маас також зазначив, що Німеччина була "найбільшим двостороннім донором" для України. З 2014 року Берлін підтримав Київ "майже двома мільярдами євро в цивільному секторі", а також закликав Росію "використати свій вплив на Сході України" для забезпечення миру.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський хоче, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.

"Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, але вона могла б це зробити", - сказав він.

За його словами, Україні потрібні ракетні катери, патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіообладнання та броньована військова техніка.

Теми: Німеччиназброя


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