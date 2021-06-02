Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Службовця "Укрзалізниці" спіймали на привласненні 750 тисяч

Середа, 2 червня 2021, 10:50
Службовця Укрзалізниці спіймали на привласненні 750 тисяч
Фото bug.org.ua

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру службовцю відокремленого підрозділу АТ "Укрзалізниця" у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Слідчі… повідомили про підозру службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ".   

Деталі: Повідомляється, що гроші були виділені на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

Посадовець з метою заволодіння державними коштами склав документи про виконання ремонту із товариством з ознаками фіктивності. Зазначається, що він "достовірно знав, що ремонт… фірма не виконуватиме", але на рахунок фіктивного товариства все одно перерахували 750 тисяч гривень.

Посадовцю загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізницяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: