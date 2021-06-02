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Службовця "Укрзалізниці" спіймали на привласненні 750 тисяч

Середа, 2 червня 2021, 10:50
Фото bug.org.ua

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру службовцю відокремленого підрозділу АТ "Укрзалізниця" у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Слідчі… повідомили про підозру службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ".   

Деталі: Повідомляється, що гроші були виділені на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

Посадовець з метою заволодіння державними коштами склав документи про виконання ремонту із товариством з ознаками фіктивності. Зазначається, що він "достовірно знав, що ремонт… фірма не виконуватиме", але на рахунок фіктивного товариства все одно перерахували 750 тисяч гривень.

Посадовцю загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.  

Українська правда
Теми: Укрзалізницяполіція


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