Службовця "Укрзалізниці" спіймали на привласненні 750 тисяч

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру службовцю відокремленого підрозділу АТ "Укрзалізниця" у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Слідчі… повідомили про підозру службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ".

Деталі: Повідомляється, що гроші були виділені на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

Посадовець з метою заволодіння державними коштами склав документи про виконання ремонту із товариством з ознаками фіктивності. Зазначається, що він "достовірно знав, що ремонт… фірма не виконуватиме", але на рахунок фіктивного товариства все одно перерахували 750 тисяч гривень.

Посадовцю загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.