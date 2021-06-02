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Прокуратура і фіскали Києва обшукують ГІОЦ

Середа, 2 червня 2021, 11:15
Прокуратура і фіскали Києва обшукують ГІОЦ

Столична прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводить обшуки в офісі комунального підприємства "ГІОЦ".

Джерело: Київська міська прокуратураДФС

Деталі: Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення пособницьких дій в умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія – у період 2019-2020 років надавала телекомунікаційні послуги КП "ГІОЦ". При цьому вказане підприємство, використовуючи грошові кошти КП "ГІОЦ" у сумі понад 10 млн гривень нібито замовляло зазначені послуги у підприємства з ознаками фіктивності.

2 червня 2021 року за адресою КП "ГІОЦ" проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Довідково: Комунальне підприємство "Головний Інформаційно-обчислювальний центр" засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковане Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Основний вид діяльності: оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Українська правда
Теми: обшукиКиївпрокуратура
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