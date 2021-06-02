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160 тисяч доларів за приватизацію готелю: затримали заступника голови Чернігівської ОДА

Середа, 2 червня 2021, 12:14

Правоохоронці викрили на хабарі у 160 тисяч доларів заступника голови Чернігівської ОДА та посередника.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, ДБР

Деталі: За даними слідства, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, залучивши посередника, намагався отримати 160 тис доларів США від громадянина, який виявив бажання приватизувати готельний комплекс на території Чернігівської області ("Слов’янський" у Новгород-Сіверському).

За цю суму посадовець обіцяв чоловіку забезпечити його перемогу на торгах із придбання комплексу та подальше підписання відповідних документів для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

Правоохоронці затримали посадовця і посередника під час отримання всієї суми грошових коштів.

Пряма мова Максимець: "Готуємо клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із альтернативою у вигляді застави у розмірі 4 млн грн для кожного".

Додатково: За даними ДБР, стартова ціна єдиного майнового комплексу "Готель "Слов’янський", що розташований на мальовничому березі Десни у Новгород-Сіверському, становить понад 26 млн грн без ПДВ.

 

Українська правда
Теми: Чернігівська областьхабарпрокуратураДБР


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