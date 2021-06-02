Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Білорусь заявила, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною

Середа, 2 червня 2021, 12:30
"Суспільне"

Білорусь збирається звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для "оцінки правомірності рішення" країн, передусім України, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір, та водночас заявила, що міжнародним рейсам "небезпечно" літати над Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА, цитуючи заяву Департаменту авіації Міністерства транспорту Білорусі.

"Білорусь збирається звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших країн, які в односторонньому порядку, порушуючи міжнародні зобов’язання, встановили заборони й обмеження на використання свого повітряного простору білоруським авіаперевізникам - для розгляду забезпечення державами-членами узгодженості у заходах щодо ідентичних випадків, а також юридичної кваліфікації погрози застосування сили з боку України щодо білоруського цивільного літака у 2016 році", - заявили у Департаменті.

У Департаменті вважають, що рішеня України є порушенням Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, а також двосторонньої угоди від 1995 року. 

"З огляду на ці інциденти є сумніви у достатньому забезпеченні Україною безпеки польотів, а також її об’єктивності та неполітизованості у ставленні до Білорусі. У зв’язку з цим авіаційні органи влади Білорусі не радять міжнародним авіаперевізникам використовувати повітряний просір України", - йдеться у заяві. 

Департамент також дорікнув державам, які обурилися інцидентом з  Ryanair, відсутність подібного ажіотажу довкола екстреної посадки рейсу Ryanair з Дубліна до Кракова у Берліні цього тижня, також через повідомлення про замінування. 

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Ця подія викликала різку реакцію світу. Низка країн, включно з Україною, після цього заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір. 

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

а також: За крок до неповернення: чому санкційна війна з Білоруссю є неминучою.

Теми: Білорусьавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін підняв граничну ціну літра бензину і дизпалива

Під час екскурсії на Львівщині загинула дитина: впала у водоспад

Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку 2" – Зеркаль

ІнфографікаМайже 200 нардепів отримали мільйони допомоги від держави - ОПОРА

фотоОголосили підозру поліцейському, який шарпав журналіста hromadske Кутєпова

В РФ вважають, що в Україну під виглядом навчань з НАТО доставлять зброю

Усі новини...
Білорусь
Рада може закликати світ визнати режим Лукашенка загрозою
Є садно на лобі – адвокат Протасевича про його можливе побиття
У Білорусі повідомили про стан політв'язня, який спробував перерізати собі горло в суді
Останні новини
16:09
Загибель хлопчика на екскурсії: у класного керівника серцевий напад
16:07
фото Лікарка вимагала хабарі з учасників ООС за оформлення інвалідності – СБУ
16:02
Lufthansa скасувала рейси в Москву і Санкт-Петербург через відсутність дозволу РФ
16:00
Хворий хлопчик з Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки
15:51
Засідання РНБО готують на п'ятницю - джерело
15:51
Кабмін підняв граничну ціну літра бензину і дизпалива
15:42
Кабмін скасував підвищення окладу генпрокурора на 56 тисяч гривень
15:41
Скорочення дефіциту та держборгу – чого очікує уряд від економіки до 2024 року
15:23
У Раді намагаються збільшити пенсійний вік українців
15:17
Рада прийняла у першому читанні податковий законопроєкт "Дія City"
Усі новини...