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Україні прогнозують строкату погоду: схід заллє, а на заході – сонце

Середа, 2 червня 2021, 12:34
Україні прогнозують строкату погоду: схід заллє, а на заході – сонце

У четвер в Україні прогнозують нестійку погоду - сильні дощі можуть чергуватися із проясненнями.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко 

Дослівно: "3-го червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини.

У Приазов'ї, на Луганщині, в Криму сильні дощі можуть чергуватися із проясненнями".

Деталі: За словами синоптика, на решті території України погода буде нестійкою, вітряною, проте дощі - місцями та незначні.

 

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+20 градусів.

Найпрохолодніша ділянка спостерігатиметься вздовж Харкова-Полтави-Дніпра-Одеси.

У Києві в четвер потепліє, вдень до +17+19 градусів, але вітряно й часом невеликий дощ.

Надалі, за прогнозом Діденко, потепліє повсюди.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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