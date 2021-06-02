Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україні прогнозують строкату погоду: схід заллє, а на заході – сонце

Середа, 2 червня 2021, 12:34

У четвер в Україні прогнозують нестійку погоду - сильні дощі можуть чергуватися із проясненнями.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко 

Дослівно: "3-го червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини.

У Приазов'ї, на Луганщині, в Криму сильні дощі можуть чергуватися із проясненнями".

Деталі: За словами синоптика, на решті території України погода буде нестійкою, вітряною, проте дощі - місцями та незначні.

 

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+20 градусів.

Найпрохолодніша ділянка спостерігатиметься вздовж Харкова-Полтави-Дніпра-Одеси.

У Києві в четвер потепліє, вдень до +17+19 градусів, але вітряно й часом невеликий дощ.

Надалі, за прогнозом Діденко, потепліє повсюди.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін підняв граничну ціну літра бензину і дизпалива

Під час екскурсії на Львівщині загинула дитина: впала у водоспад

Волкер тепер лобіює інтереси "Північного потоку 2" – Зеркаль

ІнфографікаМайже 200 нардепів отримали мільйони допомоги від держави - ОПОРА

фотоОголосили підозру поліцейському, який шарпав журналіста hromadske Кутєпова

В РФ вважають, що в Україну під виглядом навчань з НАТО доставлять зброю

Усі новини...
погода
В Україну прийшли грози, град та шквали
У Києві попередили про штормовий вітер
Холодніший за норму і щедрий на дощі: чим запам'ятався травень киянам
Останні новини
16:09
Загибель хлопчика на екскурсії: у класного керівника серцевий напад
16:07
фото Лікарка вимагала хабарі з учасників ООС за оформлення інвалідності – СБУ
16:02
Lufthansa скасувала рейси в Москву і Санкт-Петербург через відсутність дозволу РФ
16:00
Хворий хлопчик з Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки
15:51
Засідання РНБО готують на п'ятницю - джерело
15:51
Кабмін підняв граничну ціну літра бензину і дизпалива
15:42
Кабмін скасував підвищення окладу генпрокурора на 56 тисяч гривень
15:41
Скорочення дефіциту та держборгу – чого очікує уряд від економіки до 2024 року
15:23
У Раді намагаються збільшити пенсійний вік українців
15:17
Рада прийняла у першому читанні податковий законопроєкт "Дія City"
Усі новини...