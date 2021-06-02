Україні прогнозують строкату погоду: схід заллє, а на заході – сонце

У четвер в Україні прогнозують нестійку погоду - сильні дощі можуть чергуватися із проясненнями.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "3-го червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини.

У Приазов'ї, на Луганщині, в Криму сильні дощі можуть чергуватися із проясненнями".

Деталі: За словами синоптика, на решті території України погода буде нестійкою, вітряною, проте дощі - місцями та незначні.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+20 градусів.

Найпрохолодніша ділянка спостерігатиметься вздовж Харкова-Полтави-Дніпра-Одеси.

У Києві в четвер потепліє, вдень до +17+19 градусів, але вітряно й часом невеликий дощ.

Надалі, за прогнозом Діденко, потепліє повсюди.