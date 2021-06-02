Майже 200 нардепів отримали мільйони допомоги від держави - ОПОРА

Понад 190 народних депутатів отримали від держави 3,33 млн грн матеріальної допомоги та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Джерело: громадянська мережа "ОПОРА"

Деталі: За її даними, найбільше отримала депутатка від "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Приходько. Її допомога щодо тимчасової непрацездатності за листопад 2020 року склала понад 168 тисяч гривень.

Трохи меншу суму допомоги отримала Анна Скороход (За майбутнє) – понад 135 тисяч гривень (цей же вид допомоги за січень, червень та вересень 2020 року).

Лідерами за кількістю коштів на матеріальну допомогу також є Віктор Балога (За майбутнє) – понад 125 тисяч гривень та Любов Шпак (Слуга народу) – 122 тисячі гривень.

Понад 83 тисяч допомоги по тимчасовій непрацездатності за жовтень та грудень 2020 року отримував також екснародний депутат Зіновій Андрійович, понад 81 тисячу – Анжеліка Лабунська (Батьківщина), понад 69 тисяч – Микола Кучер (Довіра) та понад 60 тисяч Олег Макаров (Голос).